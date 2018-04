Borgo a Mozzano



Torna la Festa dell’Olio a Valdottavo: week-end all’insegna dei sapori, prodotti e tradizioni del territorio

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:42

di simone pierotti

Appuntamento nel prossimo fine settimana, 7 e 8 aprile, con la Festa dell’Olio di Valdottavo, giunta quest’anno alla 15esima edizione. Una formula confermata e arricchita che porta tutti gli anni in primo piano sapori, prodotti tipici e tradizioni del territorio. La festa sarà preceduta da una serata di anteprima, venerdì 6 aprile al Teatro Colombo con l’assaggio degli oli per decretare il migliore della Valle.

Il via ufficiale sarà sabato mattina alle 10 con l’inaugurazione e l’apertura degli stand. Sono previsti poi diversi appuntamenti e iniziative, come la mostra fotografica, di pittura e delle opere del Maestro Aldo Bertagna. Alle 12:30, presso la Sala del complesso bandistico, sarà in funzione uno stand gastronomico. Tante iniziative nel corso della giornata, come un corso di potatura di olivi, la visita alle fortificazioni della Linea Gotica, l’esibizione della Palestra Plaza di Borgo a Mozzano e della Free Dance School. Sabato sera alle 21, presso il Teatro Colombo, si svolgerà uno spettacolo in omaggio al poeta Giuseppe Pasciuti. Domenica 8 aprile la festa sarà aperta alle 8. Prevista, con partenza alle 10, una passeggiata ecologica attraverso gli oliveti di Valdottavo. Tante le iniziative del pomeriggio: concerti itineranti della Banda di Valdottavo e dei BriCanti di Vald’Olio, sfilata di moda, voli in elicottero, concerto di Manolo Strimpelli e la Naitorkestra.

La mostra mercato è organizzata dall’associazione Valle dell’Olio in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano, la Provincia di Lucca, l’Unione dei Comuni della Mediavalle, la Pro Loco di Borgo a Mozzano, il Comitato Linea Gotica, il gruppo Donatori di sangue, il complesso bandistico di Borgo a Mozzano, il Comitato Paesano e il gruppo degli Alpini.