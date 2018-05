Borgo a Mozzano : valdottavo



Al Teatro Colombo il nuovo progetto discografico del Nico Gori & Swing 10tet

mercoledì, 9 maggio 2018, 09:01

Dopo il successo della campagna crowdfunding lanciata su Eppela torna al Teatro Colombo il tentetto guidato da Nico Gori per presentare un'anteprima del nuovo progetto discografico Swingin' Hips che vedrà la partecipazione straordinaria di Drusilla Foer e Stefano Bollani.

Questa nuova produzione ideata dal musicista e compositore Nico Gori, in collaborazione con l’ associazione Pisa Jazz, vede la partecipazione di alcuni giovani musicisti del territorio toscano al fianco di affermati artisti di livello internazionale della costa tirrenica, con Nico Gori clarinetto/direzione e arrangiamenti, Renzo Cristiano Tellolli sax alto, Moraldo Marcheschi sax tenore, Tommaso Jacoviello tromba, Silvio Bernardi trombone, Piero Frassi pianoforte, Mattia Donati chitarra e voce, Nino Pellegrini contrabbasso, Vladimiro Carboni batteria, Michela Lombardi – voce. Jacopo Crudeli - voce /presentatore.

Il tentetto, che conta nel proprio organico anche due voci, maschile e femminile, presenta un repertorio formato da brani della tradizione delle storiche big band, di autori come Benny Goodman e Count Basie e brani originali dello stesso Gori, sempre ispirati alla tradizione swing degli anni ’30 e ’40.

Seppur con un organico ridotto rispetto alla big band classica, gli arrangiamenti, il sound ricercato e la scelta del repertorio sono volti a recuperare quel rapporto tra musica, spettacolo e ballo proprio delle grandi orchestre jazz di quegli anni, attestandosi come una delle realtà più interesanti del panorama Jazz/swing contemporaneo.



Dopo la chiusura della splendida Stagione sotto la Direzione Artistica del musicista-compositore Silvio Bernardi che quest’anno ha registrato diversi sold out con un numero di pubblico sempre crescente e interessato alla vita artistica che si muove intorno a questo spazio e l’ideazione della Rassegna Amara Terra Mia dedicata alla Toscana, il Teatro Colombo, in collaborazione con Spazio Leopoldo, lancia (out)side, il sofisticato double side project musicale a concludere gli appuntamenti di maggio al Teatro.