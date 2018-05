Borgo a Mozzano



Approvata la clausola di salvaguardia: a Borgo a Mozzano i migranti scenderanno a 25

giovedì, 3 maggio 2018, 08:45

di simone pierotti

Il consiglio comunale di Borgo a Mozzano, con voto unanime, ha approvato l’adesione alla clausola di salvaguardia, nell’ambito del progetto SPRAR di accoglienza dei richiedenti asilo. Il progetto, che vede una gestione diretta del comune nel sistema dell’accoglienza, permetterà così di adeguare, e limitare, il numero dei soggetti presenti sul territorio comunale a soli 25, ovvero quanti previsti dai parametri Anci.

Si tratta del primo comune in Valle del Serchio ad aderire alla clausola ma presto lo farà anche Gallicano: il sindaco Andreuccetti ha parlato di comuni “apripista” e di un esempio virtuoso come quello dello Sprar che ha permesso di arrivare ad una gestione condivisa e non problematica dei flussi di richiedenti asilo sul territorio.

E’ stata il vice sindaco Roberta Motroni a introdurre il tema: “Il progetto ci permette di fare una selezione sulla “qualità”, gestendo direttamente i flussi, e sulla quantità dato che il numero dei migranti scenderà a 25 e non potrà più superare questo limite”.

Il gruppo di minoranza ha espresso parere favorevole, pur con qualche puntualizzazione. Elena Ghiloni: “Siamo favorevoli perché il comune controllerà i flussi direttamente e non ci saranno più accordi tra Prefettura e privati. Favorevoli alla clausola di salvaguardia ma secondo me non c’era bisogno di fare un ordine del giorno. Mi chiedo che fine faranno i migranti che non otterranno lo status di rifugiato politico?”. Risponde la Motroni: “Lo Sprar permette un inserimento e una formazione dei soggetti migranti per un inserimento nel mondo lavorativo. Non posso certamente sapere che fine faranno, non dipende dal nostro comune, sono politiche a livello superiore”.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti: “Questa sera diamo un segnale forte, un segnale politico con un progetto condiviso nel tempo, migliorando un sistema di accoglienza che sia più sostenibile sul territorio. Durante l’assemblea della scorsa estate a Diecimo ci eravamo presi degli impegni, e poi abbiamo seguito l’unica opportunità concreta. Grazie allo Sprar saranno gradualmente chiusi i Cas”.

Cristina Benedetti: “La gestione dell’accoglienza non è stata così condivisa, partita male con i casi di Butia e di Diecimo. Oggi auspichiamo che il progetto possa estendersi a tutta la Valle del Serchio. Mi chiedo semmai cosa succederà in caso di una nuova emergenza profughi? Basterà la clausola di salvaguardia?”. Dall’amministrazione arrivano rassicurazioni su quest’ultimo punto. Si passa alla votazione dell’ordine del giorno, con il voto unanime dei presenti.

In apertura di seduta il primo cittadino aveva espresso cordoglio per il grave incidente stradale accaduto a Piano della Rocca, nel quale ha perso la vita una coppia di Pescaglia. Tra le comunicazioni, il consigliere Patrizia Motroni segnala che, a Piano di Gioviano, un operatore della raccolta rifiuti ha caricato tutti e 4 i bidoni di un esercizio senza effettuare la differenziata. Andreuccetti comunica che a breve andranno a gara tre bandi: le due scuole di Borgo a Mozzano e Valdottavo, e l’illuminazione a Led.