Borgo a Mozzano



Approvati in giunta progetti per 100 mila euro da realizzare in estate

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:23

di simone pierotti

“Nella giunta di martedì 15 maggio abbiamo approvato progetti per 100mila euro che saranno realizzati nella stagione estiva. Si tratta della prima parte di un più ampio pacchetto: nelle prossime settimane ne saranno approvati altri per un totale che supererà i 300mila euro”- a spiegarlo in una nota è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti - “In questa prima parte sono compresi un nuovo parcheggio a Cerreto nei pressi del cimitero, la sistemazione di Via Silvio Ferri a Valdottavo, e una serie di nuovi asfalti parte del più generale piano già in essere da tre anni, che vedrà interventi, in particolare, nei paesi di Domazzano, Chifenti, Tempagnano e Gioviano.

Il parcheggio a Cerreto, molto richiesto dalla popolazione, è il primo di quattro parcheggi che saranno realizzati nei prossimi mesi. L’intervento in Via Silvio Ferri, atteso da anni, andrà a riqualificare una zona che ne ha davvero bisogno. Gli asfalti invece andranno ad intervenire in due casi nei centri storici, Chifenti e Tempagnano, lungo la strada di collegamento, per Gioviano, ed in punti specifici che necessitano di essere ripristinati, come nel caso di Domazzano. Con questi nuovi investimenti proseguiamo un percorso di riqualificazione complessiva di tutto il territorio, sempre con l’obiettivo di contribuire ad uno sviluppo armonico dell’intero comune. Questo significativo insieme di opere è però solo il primo passo di un più ampio ventaglio di investimenti che saranno realizzati in estate. Il nuovo tour dei paesi che come amministrazione stiamo compiendo- conclude il sindaco- il quarto da quando sono in carica, sta servendo per condividere con la popolazione ogni passaggio e le nuove opere prendono corpo grazie ai preziosi suggerimenti che ci arrivano da associazioni e cittadini.”