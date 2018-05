Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano: 800 mila euro di lavori per la nuova illuminazione a led

sabato, 26 maggio 2018, 13:59

di simone pierotti

Nel comune di Borgo a Mozzano sta per andare a gara il progetto di illuminazione pubblica a Led per un totale di quasi 800mila euro di lavori. Martedì pomeriggio in consiglio comunale sarà modificato il piano delle opere pubbliche che permetterà di lì a breve di indire il bando e di poter successivamente effettuare l’intervento. Saranno sostituite tutte le armature stradali della pubblica illuminazione, per un costo di poco superiore ai 500mila euro, che dallo stato attuale passeranno a led, saranno messi in opera nuovi paloni in sostituzione di quelli malandati, lo stesso avverrà per i quadri elettrici che ne hanno bisogno.



“Finalmente riusciamo ad avviare uno dei progetti più importanti del mandato amministrativo - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - la riqualificazione energetica di tutta la pubblica illuminazione, oltre a migliorare la qualità dell’illuminazione stessa, cambierà, in meglio, l’estetica dei nostri luoghi migliorando anche la sicurezza di strade e piazze. Inoltre, cosa della fondamentale importanza, il progetto consentirà l’installazione di decine di nuovi punti luce su tutto il territorio comunale. Ogni nuovo punto è stato condiviso nelle assemblee con i paesi, grazie alla collaborazione di Comitati Paesani e referenti di frazione, e risponde ad esigenze che tanti cittadini richiedono da molti tempo. Attraverso questo progetto- conclude il sindaco- portiamo avanti un nuovo passo di concretezza per migliorare la qualità della vita del nostro territorio. La nuova luce è sinonimo di bellezza.”