Borgo a Mozzano



Borgo è Bellezza 2018: otto serate per valorizzare il territorio e la sua storia

martedì, 29 maggio 2018, 15:31

di simone pierotti

Su il sipario sull’edizione 2018 di “Borgo è Bellezza”: nel corso di un conferenza stampa nel palazzo comunale, il sindaco Patrizio Andreuccetti ha presentato la manifestazione che prenderà il via il 21 giugno. Previste sette serate più un evento speciale che si svolgeranno in varie località del territorio borghigiano. Presenti anche Stefano Nannizzi e la coordinatrice Simona Girelli.

“Borgo è Bellezza è nata in sordina – ha esordito il primo cittadino – ed è cresciuta in pochi anni. Grazie a questa manifestazione riscopriamo il territorio tramite le sue bellezze, valorizzando luoghi e storie non conosciuti da tutti, coniugandole con l’arte e la musica. Il programma prevede 7 date più un evento di teatro a Gioviano. Si parte il 21 giugno a Borgo a Mozzano con una serata in cui parleremo del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, poi ci saranno serate a Diecimo, al romitorio di Guzzanello, alla centrale Enel di Piano della Rocca, al romitorio di San Bartolomeo a Cune, a Corsagna e a Valdottavo con la storia di San Rocco”.

Stefano Nannizzi: “Abbiamo confermato lo staff delle precedenti edizioni che hanno riscosso grande successo di partecipazione e di qualità. Si parte con una serata dedicata al 1918, inteso come anno ma anche come età”. Simone Girelli ha spiegato che per raggiungere le località prive di parcheggio, verrà allestito un servizio navetta. Sottolineo la grande collaborazione con i cittadini, le associazioni e anche con Enel, che ci aprirà la diga di Piano della Rocca”.