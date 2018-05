Borgo a Mozzano



Campi estivi, un progetto per i bambini della Valle del Serchio

mercoledì, 23 maggio 2018, 20:58

Il comune di Borgo a Mozzano e il comune di Bagni di Lucca, in collaborazione con la Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, hanno realizzato il Progetto “Campi Estivi 2018”: un servizio educativo e ludico-ricreativo rivolto a tutti i bambini di età compresa dai 3 agli 11 anni e residenti nel territorio della Valle del Serchio.

Il progetto nasce con lo scopo di fornire un supporto alle famiglie con figli in età scolare, favorire la socializzazione e il confronto tra i pari anche fuori dal contesto scolastico Stimolare con attività ricreative e di svago con giochi all’aperto e laboratori con l’utilizzo di diversi materiali Per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti I bambini saranno suddivisi in fasce di età: i bimbi della scuola dell’infanzia presso la scuola dell’infanzia di Borgo a Mozzano; i bimbi della scuola primaria presso la scuola primaria di Borgo a Mozzano e il Convento di San Francesco

La domanda di pre-iscrizione debitamente compilata dovrà essere consegnata presso l’ufficio pubblica istruzione del comune di Bagni di Lucca o di Borgo a Mozzano, entro e non oltre il giorno 31 maggio 2018

Il pagamento dell’iscrizione avverrà solo dopo comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell’ufficio competente. Il pagamento verrà effettuato tramite versamento sul C/Cpostale n. 12009551intestato a comune di Borgo a Mozzano “Servizi Scolastici”entro e non oltre il 22 giugno 2018

Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi:

Ufficio pubblica istruzione comune di Borgo a Mozzano Tel 0583/820423

Ufficio pubblica istruzione comune di Bagni di LuccaTel. 0583/809940