Borgo a Mozzano



Cune ha celebrato la Festa dell’Ascensione a San Bartolomeo

lunedì, 14 maggio 2018, 15:44

di simone pierotti

La comunità di Cune ha fatto rivivere, domenica 13 maggio, la tradizionale Festa dell’Ascensione, la più importante e sentita per il paese. Una festa religiosa che, per gli abitanti del luogo, ha un forte valore simbolico ed affettivo, dato che viene celebrata nella chiesa di San Bartolomeo, alcune centinaia di metri sopra Cune.



A San Bartolomeo, luogo di pace, immerso nella natura, sorgeva fino al periodo medioevale, il nucleo originario del paese, prima di trasferirsi più in basso. Oggi quassù, è rimasta la chiesa con il suo massiccio campanile, e l’antico romitorio: il luogo viene preservato e custodito da un gruppo di volontari, i cosiddetti “Romiti”. Questi si sono ritrovati, i giorni precedenti alla celebrazione, per fare pulizia e sistemare l’area. Domenica si è svolto il pranzo e, nel pomeriggio, la Santa Messa, celebrata da Don Francesco Maccari, parroco di Borgo a Mozzano. Si tratta, come da tradizione, della prima delle due celebrazioni religiose tenute a San Bartolomeo, assieme alla Festa del Ringraziamento, che si terrà nel mese di ottobre. Hanno partecipato tanti fedeli, sia di Cune che dei paesi vicini, ed è intervenuto anche il consigliere comunale Armando Fancelli.



E’ stata l’occasione per un primo sopralluogo conoscitivo nel luogo dove, nel prossimo mese di agosto, si svolgerà una serata, che si preannuncia suggestiva, della manifestazione “Borgo è Bellezza”.