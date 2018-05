Borgo a Mozzano



Due morti dopo uno scontro frontale sulla Lodovica

mercoledì, 2 maggio 2018, 15:42

di loreno bertolacci - andrea cosimini

Incidente mortale intorno alle 15 sulla via Lodovica in località Piano della Rocca, nel comune di Borgo a Mozzano. Un uomo e una donna, Aldo Belluomini (66 anni) e Gabriella Massei (64) di Pescaglia, hanno perso la vita dopo un tremendo scontro tra un'auto e un furgone.



Ancora tutta da chiarire l'esatta dinamica del tragico incidente. Da una prima e sommaria ricostruzione pare però che la coppia, alla guida di una Fiat Panda rossa, che viaggiava in direzione Garfagnana, abbia sbandato colpendo di striscio un'auto con all'interno altre due persone, le quali non avrebbero subito conseguenze particolari, per poi però scontrarsi frontalmente con un furgone, un Opel Vivaro bianco, che viaggiava nel senso opposto.



Dopo lo schianto frontale, i due sessantenni sono morti sul colpo, mentre il conducente del furgone, B. O. di 46 anni, è stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale "San Luca" di Lucca, in codice rosso, dove è stato messo sotto osservazione soprattutto per le fratture costali riportate. Non risulta comunque in pericolo di morte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale dell'Unione dei comuni della Mediavalle, capitanata dal comandante Marco Martini, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico. Grossi i disagi per gli automobilisti, provenienti sia dalla Garfagnana che da Lucca, per le lunghe code venutesi a creare dopo l'interruzione della strada.



L'incidente, le cui cause sono ancora tutte da accertare, è avvenuto in un punto pericoloso della Lodovica già teatro, in passato, di gravissimi scontri.