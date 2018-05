Borgo a Mozzano



Furto al convento San Francesco, sparite tutte le reliquie

martedì, 22 maggio 2018, 15:23

di andrea cosimini

Per il convento di San Francesco, a Borgo a Mozzano, oggi era un giorno di festa. La festa di Santa Rita da Cascia. Così, come da tradizione, il governatore della Misericordia, Gabriele Brunini, si era recato nella cosiddetta "cappellina degli infermi", nel corridoio del primo piano del convento, per prelevare dall'armadio degli argenti la reliquia della santa da esporre all'altare.



Non appena arrivato all'armadio, però, il governatore è rimasto di sasso: il mobile era inspiegabilmente aperto, nonostante in pochi sapessero dove si trovava la chiave, e all'interno era sparito il cofanetto con tutte le reliquie del convento insieme a due reliquiari.



"Hanno rubato i nostri santi - è stato l'amaro commento del governatore -. Una cosa molto grave e molto triste. Le reliquie avevano un valore storico e religioso inestimabile soprattutto per le persone di fede. Nelle chiese sono infatti oggetti di culto da parte dei devoti. Viene da pensare che siano state rubate o per rimetterle in vendita nei mercatini o magari per chissà quale altro rito. Faremo denuncia ai carabinieri, ma rimane la tristezza per questo gesto inconsulto che fa sì che una parte della nostra storia se ne vada".



Brunini aveva avuto modo di raccontare, nel dettaglio, il valore di queste reliquie all'interno di uno dei suoi recenti libri intitolato "Il Convento di San Francesco del Borgo": "Nel banco della sacrestia - scriveva -, in un cofanetto di legno, sono conservate le tante reliquie di santi e beati che venivano esposte alla venerazione dei fedeli nelle varie festività. Infinitesimali parti di vesti, di ossa o di capelli sono racchiuse dentro dei piccoli contenitori di metallo e vetro, con un piccola scritta descrittiva. Alcune di queste scritte sono ormai illeggibili, per lo sco-lorimento dell’inchiostro, oppure perché il foglietto si è accartocciato all’interno del piccolo “scrigno”. Fortunatamente quelle non attribuibili sono poche; di ben ventisette sono riuscito a decifrarne le scritture. Alcuni dei piccoli “cofanetti” contengono memoria di un unico santo, altri contengono i resti di più figure. C’è la reliquia della Santa Croce (anzi ce se sono due), più di una sono della Beata Vergine Maria e del Santo Patriarca Francesco d’Assisi; ci sono quelle di S. Bernardino senese, S. Rita da Cascia, S. Rocco confessore, S. Giovanni Evangelista, S. Anna, S. Filippo Neri, S. Pietro e S. Iacopo, Santa Apollonia vergine e martire, S. Caterina, S. Bo-naventura dottore della Chiesa, S. Giovacchino padre di Maria, San Dome-nico, Santa Elisabetta d’Ungheria, S. Pasquale Baylon, S. Pietro d’Alcantara, S. Chiara, S. Giuseppe sposo di Maria, S. Lodovico, S. Antonio da Padova, S. Paolo, S. Andrea, S. Omobono, S. Paolo della Croce, S. Di-daco, francescano di Siviglia e S. Leonardo da Porto Maurizio. Con l’occasione di questa ricerca si è provveduto a numerare ed inventariare tutte le reliquie che saranno conservate nella “cappellina degli infermi”, al primo piano del convento".



Per il governatore il furto sarebbe avvenuto sicuramente dopo il 16 aprile. "Ricordo che quel giorno - spiega -, un lunedì, rimettemmo le reliquie all'interno dell'armadio. Il giorno prima, domenica, erano state usate infatti per una cerimonia. Da quel momento nessuno ha avuto accesso a quel luogo. Quindi il furto deve essere per forza avvenuto dopo quel giorno".



Ad essersi salvate sarebbero comunque una reliquia e un reliquiario che occasionalmente erano rimaste in sagrestia. Brunini però si dichiara sconfortato: "Forse non vale continuare ad impegnarsi nella custodia e nella valorizzazione dei nostri piccoli, grandi tesori..."