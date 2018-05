Borgo a Mozzano



Il sofisticato doble side project si chiude al Teatro Colombo con il nuovo progetto di Federica Gennai Vocis Imago

venerdì, 25 maggio 2018, 07:54

Dopo il successo dell’anteprima di Swingin'Hips del Nico Gori 10tet, ancora un interessante inedito e intimo progetto per questo double side project (out)side promosso in collaborazione con Spazio Leopoldo,che chiude tutta la programmazione promossa in questa Stagione dal Teatro Colombo sotto la Direzione Artistica del musicista-compositore Silvio Bernardi.

Domenica 27 maggio alle 21.30 Federica Gennai presenta Vocis Imago.

Una Performance per voce femminile,elettronica,strumenti musicali ed oggetti vari.

Un viaggio attraverso le possibilità della voce umana.

Voce come archetipo, forma universale del parlato, in un percorso che esplora sia la materia primitiva di cui é composta, sia le molteplici potenzialità espressive della parola, che viene smembrata, destrutturata, analizzata nel dettaglio, per poi diventare vera protagonista.

La performance si articola attraverso un repertorio che riprende la tradizione ( da J.Cage, a L. Berio), fino ad arrivare a composizioni originali e improvvisazioni di autori contemporanei, tra cui la stessa Gennai, scritte per questo spettacolo.

Accanto alle composizioni di J. Cage, L. Berio, F. Gennai, S.Giannotti, S.Chelotti, si alterneranno i testi di F. Gennai, B. Feijoó Fariña, H. Battaglini, plasmate dall’ Idea di Federica Gennai

In attesa di un giugno che sarà protagonista della lezione aperta come resa dei laboratori per Teatro Colombo Lab tenuti a Teatro dalla danzatrice Sara Vannelli, Moovie On, a Maggio termina l’intera programmazione del Teatro Colombo, in collaborazione con Spazio Leopoldo, con (out)side, il sofisticato double side project musicale.

Due lati, la ricerca tra il suono e il silenzio.

Due progetti musicali a margine, al di fuori, gioco tra il suono e l'assenza, la nudità della voce e che si anima di potenze antiche, possente e fragilissima, funambolica cassa di risonanza del flusso sonoro che sembra possederla e il magmatico sound ricercato, originale, il ritmo sinuoso dei fianchi oscillanti di una band.

Due lati allo specchio. Le opposte superfici di un vinile musicale.

