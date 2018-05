Borgo a Mozzano



La storia di Gino Bartali sulle note di una pianista borghigiana

martedì, 8 maggio 2018, 23:33

In occasione dell’apertura del Giro d’Italia, si è tenuta a Gerusalemme la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria israeliana a Gino Bartali: il ciclista campione che durante la seconda guerra mondiale salvò più di ottocento ebrei grazie al suo coraggio ed alla sua determinazione.

La cerimonia si è tenuta allo Yad Vashem alla presenza di importanti cariche dello stato, giornalisti e media internazionali. Durante questa importante giornata è stato presentato lo spettacolo ‘’Bartali - il campione e l’eroe’’ dove viene narrata la storia di Bartali attraverso un monologo sviluppato magistralmente dal comico e imitatore Ubaldo Pantani (nel cast di Quelli che il calcio dal 2010, già attivo alla Gialappa’s Band) ed affiancato dal pianoforte della pianista di Borgo a Mozzano Felicity Lucchesi. Lo spettacolo ha riscosso notevole successo e partirà in un tour italiano nei prossimi mesi.

Il giro quest’anno è dedicato a questo eroe che nascose dentro il telaio della sua bicicletta foto e documenti da portare ad Assisi, nei conventi, per dare nuova identità agli ebrei che altrimenti sarebbero stati internati. L’impegno di Bartali in questo frangente è stato ufficializzato solo dopo la sua morte in quanto non ne avesse mai parlato con nessuno se non pochi confidenti:

«Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca» diceva.

Così Il 23 settembre 2013 è stato nominato Giusto tra le nazioni : il più alto riconoscimento per i non ebrei che hanno rischiato la vita per salvare quella anche di un solo ebreo durante le persecuzioni naziste.

In foto da sinistra: i giornalisti Massimiliano Castellani e Adam Smulevich, l’ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti, Gioia Bartali nipote di Gino Bartali, il comico e imitatore Ubaldo Pantani, la pianista Felicity Lucchesi, Pablo Solari regista dello spettacolo e Mario Menicagli direttore e coordinatore della Modigliani Produzioni.