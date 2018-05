Borgo a Mozzano



"Look My Art": artisti toscani protagonisti a Borgo a Mozzano

giovedì, 10 maggio 2018, 15:33

Quando l’arte incontra il pubblico e il talento trova il mezzo per esprimere la sua voce: questo è “Look My Art”. Una manifestazione che nasce sul territorio di Borgo a Mozzano, organizzata e promossa con il patrocinio del comune, una giornata in cui la musica incontra la pittura, l’animazione, la fotografia, la grafica, ecc.

Allestita al circolo L’Unione di Borgo a Mozzano, in via Roma 31, a partire dalle ore 11.00 di domenica 13 maggio, “Look My Art” vuole essere una festa alla scoperta dell'arte in tutte le sue forme e, per questa prima giornata, saranno presenti molti artisti toscani con anche una parte dedicata all’artigianato locale attraverso t-shirt personalizzate, bambole, abiti e tanto altro. Per i bambini, poi, un face-painting speciale in compagnia dell’Associazione Animatamente di Lucca.

Questi gli artisti che parteciperanno alla manifestazione:

Asia Lucchesi - Mediavalle

Eleonora Consolati - Mediavalle

Clarissa Baldi - Versilia

Sara Bellandi - Versilia

Animatamente - Lucca

Fabrizio Maggianetti - Mediavalle

Caterina Marchi - Arezzo

Katia Rossi - Mediavalle

Arianna Petroni - Lucca

Due, invece, i momenti musicali dell’evento, con la band MOKA che accompagnerà la mostra durante il pomeriggio con una serie di cover anni 70/80.

A seguire, dopo un momento di apericena alle 19.30 presso il circolo L’Unione, alle ore 21.00 un appuntamento da non perdere con un ospite speciale: Alessandro Finazzo, in arte Finaz, noto chitarrista e fondatore della Bandabardò, che per l’occasione presenterà il suo ultimo lavoro "Guitar Revolution".

A chiudere la serata il giovane cantautore emergente di Borgo a Mozzano Andrea Brunini, insieme alla sua band (Filippo Bertolacci alla batteria e Matteo Consolati Casali al basso) e allo stesso Finaz, per promuovere il suo ultimo album, “L’Isola dei Giocattoli Difettosi”, già disponibile su tutti i digital store.

Questo il link alla pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/354385248401732/