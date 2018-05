Borgo a Mozzano



Pubblicato il bando per partecipare al centro estivo "Estate Ragazzi 2018"

lunedì, 28 maggio 2018, 09:47

Martedì 31 maggio verrà pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (www.ucmediavalle.it) il bando per l’ammissione al centro estivo "Estate Ragazzi 2018". Possono partecipare ragazze e ragazzi nati dal 2005 al 2009 (9/13 anni) che vivono in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione ovvero Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia.



Il programma, come ogni anno è molto vario e prevede un’escursione giornaliera in luoghi sempre diversi dal lunedì al venerdì, dal 2 al 27 luglio prossimi. Come ogni anno, sono state apportate variazioni e novità al programma di base, inserendo il Laboratorio Gastronomico presso l’agririfugio Maestà la Formica a Careggine con pomeriggio al Geopark, la visita al Museo di Storia Naturale a Calci, Pisa con proseguimento della giornata in piscina, la giornata al Tennis Club di Barga, una giornata dedicata alla semina degli avannotti insieme agli esperti del settore. Naturalmente sono previste anche le tradizionali escursioni in montagna con il Cai Barga con l’escursione finale sul percorso Gragnana, Giucugnano, Argegna; i ragazzi, sotto la guida dei volontari del CAI BARGA impareranno a conoscere le nostre montagne, dal sentiero di Riana passando per Lupinaia fino al Ponte di Ceserana, da Rio Villese a Tiglio fino a Barga. Verrà riproposto anche il laboratorio storico medievale nella Fortezza di Verrucole supportati dalla Mansio Hospitalis Lucensis; ci saranno infine le giornate nelle acque gelide dell’Orrido di Botri e tra gli alberi del Parco del Buffardello a San Romano. §



I posti disponibili sono 50 divisi in due quindicine e il criterio di ammissione è strettamente cronologico. Le iscrizioni, proprio per rispettare al massimo questo criterio, si possono fare solo online, riempiendo il form che sarà pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni dal 31 maggio 2018 al 5 giugno 2018. I ragazzi ammessi dovranno produrre un certificato di sana e robusta costituzione fisica per attività sportiva non agonistiche, dal momento che alcune escursioni possono risultare faticose e impegnative. La quota di partecipazione a carico delle famiglie è di € 70,00 per quindicina ed è comprensiva di polizza assicurativa.



Ulteriori informazioni possono essere fornite dall’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio al n° 0583 88346.