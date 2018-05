Borgo a Mozzano



Riapre la passerella che collega il Piaggione a Valdottavo

martedì, 22 maggio 2018, 13:06

di andrea salerno

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti ed il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, hanno inaugurato stamattina, alle 11, il camminamento che dal Piaggione raggiunge Valdottavo.

La rimessa in sesto di questo percorso, da diversi anni caduto in malora, è stata resa possibile, oltre che dalla sinergia tra i due comuni interessati all'opera, che hanno investito rispettivamente 50 mila euro – comune di Lucca – e 15 mila – quello di Borgo a Mozzano -, dalla Rete Ferroviaria Italiana, che ha eseguito i lavori. Difatti, al momento del taglio del nastro, insieme ai due sindaci, era presente anche Efisio Murgia, direttore territoriale produzione Firenze di RFI. Hanno partecipato all'evento anche Celestino Marchini, assessore ai lavori pubblici del comune di Lucca, e Gabriele Bove, assessore alla mobilità e ai patti di confine.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, ha preso parola il sindaco Tambellini, che ha tenuto a precisare che il ripristino del camminamento è stato effettuato grazie alla forte volontà dimostrata dagli abitanti delle due frazioni interessate. Dopodiché, ha sottolineato la valenza storica dell'opera, nata per unire il Piaggione alle altre località sulla sponda opposta del Serchio, che permetteva ai lavoratori di spostarsi velocemente e raggiungere la fabbrica tessile, intorno alla quale si formò il Paese e da poco ritornata in attività. Infine, ha ringraziato il sindaco di Borgo a Mozzano e il rappresentante di RFI.

È, poi, intervenuto il sindaco Andreuccetti. Anch'egli ha rimarcato che il progetto è stato portato a termine grazie al forte legame che, storicamente, lega le due comunità. Si è poi soffermato a spiegare che quest'opera sarà soltanto la prima di altre, volte a riqualificare e a far riscoprire il territorio. Concludendo, ha ringraziato i presenti e Tambellini.

Infine, ha parlato Efisio Murgia, che ha esordito confessando i suoi dubbi quando gli fu presentato il progetto. Queste remore, però, lasciarono presto spazio all'entusiasmo quando prese coscienza del forte senso di comunità presente nel territorio e della centralità che rivestiva la rimessa in sesto della passerella per i residenti, mettendo in evidenza come le ferrovie siano nate per unire la collettività. Da ultimo, si è complimentato con i tecnici e gli operai che hanno lavorato al cantiere.

I due sindaci, prima di salutare gli intervenuti, hanno spiegato che sono al vaglio nuovi progetti, come ad esempio quello della Via Matilda, che mirano a ridare lustro ad opere storiche, da troppo tempo rimaste nel dimenticatoio.