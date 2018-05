Borgo a Mozzano



Ricercato per reati fallimentari, 49enne finisce in carcere

giovedì, 31 maggio 2018, 17:12

L'uomo, dall’inizio del 2018, si era allontanato dal luogo di residenza, recandosi all’estero in un paese dell’est, ma i militari della stazione hanno insistito con i controlli per rintracciarlo. Doveva infatti espiare una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per la continuazione di reati fallimentari, commessi a Lucca nel corso del 2013.



Domenica pomeriggio, verso le 15.30, una pattuglia di Borgo a Mozzano, nel transitare sulla sp 2 Lodovica, ha incrociato un veicolo il cui conducente sembrava essere proprio l'uomo colpito dal provvedimento. I militari hanno quindi eseguito un controllo del mezzo e del conducente che risultava effettivamente essere la persona da trarre in arresto.



Si tratta di G.G., 49enne di Borgo a Mozzano, arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a febbraio dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.



L'uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito e subito dopo associato alla casa circondariale di Lucca dove è tuttora ristretto.