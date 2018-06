Borgo a Mozzano



Studenti premiati da Lions per "Un Poster per la Pace"

venerdì, 1 giugno 2018, 15:26

Oltre duecento alunni (212 per l'esattezza) i cui lavori hanno impegnato non poco la giuria tanto che il presidente del Lions Club Lucca Host Alessandro Colombini ha deciso di premiare anche altri lavori valutati positivamente per la loro originalità ed espressività. La grande mole di lavori presentati ha decretato così, ancora una volta, il successo del service 'Un Poster per la Pace' portato avanti come ogni anno dal 1988 ad opera del Lions International al fine di consentire ai giovani di età tra gli 11 e 13 anni delle scuole medie, di esprimere attraverso il disegno, i loro ideali di pace e la loro visione del mondo vissuto all’insegna della fratellanza umanitaria e solidale.



Sotto l'attenta e costante assistenza delle insegnanti Laura Catelli e Immacolata Levita, gli alunni della scuola media 'Carducci' non si sono certo risparmiati nei lavori realizzati: un'iniziativa che ha visto il suo apice nella giornata di premiazione,che si è svolta nell'auditorium della scuola media del centro storico con classi divise in tre turni vista la grande partecipazione, superiore ad ogni aspettativa, ed alla presenza dello stesso presidente del Lions Lucca Host Alessandro Colombini, della vicepreside Michela Michelotti, delle insegnanti Laura Catelli e Immacolata Levita, del presidente del Comitato del Lions Lucca Host Umberto Stefani, del socio Pierangelo D’Olivo e del socio Lion, nonché importante esponente lucchese della pittura, Riccardo Benvenuti. Il 1° premio dunque è stato assegnato all’alunna Marta Palumbo, secondi ex equo Federico Paoli e Bianca Giannoni. Agli altri sei alunni, giudicati come segnalati particolari, è stato consegnato un attestato di apprezzamento con il cofanetto donato dal socio Lions Benvenuti.



Inoltre hanno partecipato, con grande entusiasmo e passione, anche quest’anno, i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, Papa Giovanni XXIII, di Borgo a Mozzano, che, con l’assistenza vigile dei loro insegnanti, Sara Moriconi ed Elisabetta Simi e l’insegnante di sostegno e vicepreside, Federico Biagioni, sono stati premiati, in data successiva e nell’auditorium della scuola dal presidente del Lions Lucca Host Colombini. I premiati sono stati gli alunni Sara Citti e Arianna Salotti primi ex equo, con targhe ricordo dell’evento, per i lavori presentati e degni entrambi di meritato riconoscimento per la loro originalità ed espressività.



Altri tre alunni sono stati segnalati e premiati anch’essi con attestati e spillo donato dal socio Benvenuti. La cerimonia è terminata nella mattinata con il plauso generale e con la speranza che il progetto raggiunga veramente gli scopi per cui è nato ed esteso in tutti gli angoli dal mondo “favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale per mezzo dei Lions Club”.