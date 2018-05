Borgo a Mozzano



Trovato in possesso di armi abusive dopo le minacce al vicino: arrestato

giovedì, 31 maggio 2018, 16:58

L'uomo aveva minacciato un vicino di casa ed era stato sottoposto ad un controllo mirato al ritiro cautelativo d’urgenza delle armi in possesso.



Nonostante fosse titolare di regolare porto d'armi, al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri della stazione di Borgo a Mozzano hanno potuto acclarare che deteneva abusivamente armi e munizioni e che alcune di esse erano state addirittura alterate artigianalmente per potenziarne la capacità balistica.



Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro dai militari dell'Arma. Si tratta di: un revolver, marca cal.22, privo di matricola e modificata artigianalmente con inserimento di un trombocino per potenziare la carica balistica (arma clandestina); un revolver lanciarazzi, cal. 22, privo di matricola; una pistola lanciarazzi, cal. 22, priva di matricola; un caricatore per carabina Winchester da 10 colpi cal. 30/06; e infine 188 cartucce per pistola e fucile, di varia tipologia e di diversi calibri.



L'arrestato, P.M., un 69enne di Borgo a Mozzano, è stato ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo dinanzi al tribunale di Lucca, fissato per stamattina, come disposto dal sostituto procuratore, p.m. di turno.

A seguito dell’udienza, l'arresto è stato convalidato e l'uomo, ammesso al patteggiamento, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 1000 euro di multa con la sospensione condizionale della pena e rimesso in libertà. Nel contesto, all’arrestato, sono stati ritirati anche 15 fucili di vario tipo e calibro, un revolver cal. 6, 1075 munizioni per fucile e revolver di vario calibro e tipologia nonchè 1000 fulminanti per ricarica.

In tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle, nel settore delle armi detenute, sono comunque in corso approfonditi controlli per verificarne la corretta detenzione ed il permanere in capo ai soggetti detentori dei previsti requisiti psicofisici e di assenza di segnalazioni o pregiudizi penali.