Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Fallimentare il progetto di recapito della posta a giorni alterni a Borgo a Mozzano"

martedì, 5 giugno 2018, 12:36

La sostenitrice della lega Mediavalle e Garfagnana di Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri, interviene dopo le testimonianze locali di molti cittadini che raccontano di notevoli disagi sia per i lavoratori che per la cittadinanza causato dal peggioramento del servizio postale.



“Il numero dei portalettere – esordisce - è stato diminuito notevolmente, e quelli presenti sul territorio non ce le fanno a consegnare la posta nei termini previsti”.

“Nel nostro comune – dichiara -, è peggiorata la qualità del servizio con aggravio delle condizioni di lavoro dato che i porta lettere effettivi, hanno un consistente carico di lavoro giornaliero per effettuare le consegne, con quindi un rischio di aumento della posta in giacenza, causando cosi conseguenti disagi per i cittadini che aspettano da mesi bollette quali (acqua, gas, energia elettrica), con il rischio che una volta recapitate abbiano oltrepassato la data di scadenza, con il rischio che la posta accumulata non venga consegnata”.

“Ma non solo – continua la sostenitrice -, molte persone anziane non sono in grado di usufruire del servizio Internet, cosi hanno dovuto aspettare molto tempo per risposte riguardo a visite sanitarie o esiti, rischiando di compromettere anche la propria salute”.

“Per questo - conclude Bertieri – alcuni cittadini ribadiscono che si erano rivolti al sindaco evidenziando la problematica, sperando in un intervento per migliorare la situazione, senza però avere avuto, al momento, nessuna gradita risposta”.