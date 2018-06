Grande attesa per il Festival Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 9 giugno 2018, 11:50

Presentato al pubblico, presso la biblioteca “Fratelli Pellegrini” di Borgo a Mozzano il libro “Borgogiallo”, antologia di cinque racconti gialli, tutti ambientati nel territorio di Borgo a Mozzano. Scritti da cinque autori diversi (tra cui il noto Giuseppe Pasciuti, scrittore, autore di commedie, di maggi, poeta) chiama il territorio a...

giovedì, 7 giugno 2018, 13:34

Con la data dell’8 giugno la rassegna giunge alla sua conclusione portando in scena nove classi e i loro lavori teatrali. Da Boccaccio passando per Cechov fino a Calvino, i ragazzi si sono cimentati con la messa in scena di atti unici e novelle

mercoledì, 6 giugno 2018, 16:47

Spettacolare incidente intorno alle 15.15 a Turrite Cava, proprio al bivio per Fabbriche di Vallico. Una Lancia Ypsilon, guidata da un giovane di 34 anni, è stata prima tamponata, poi spinta contro un camion e infine è carambolata contro una terza auto.

martedì, 5 giugno 2018, 12:36

La sostenitrice della lega Mediavalle e Garfagnana di Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri, interviene dopo le testimonianze locali di molti cittadini che raccontano di notevoli disagi sia per i lavoratori che per la cittadinanza causato dal peggioramento del servizio postale

martedì, 5 giugno 2018, 12:19

Si conclude venerdì 8 giugno la seconda stagione “Serata di Burraco” che si svolge ogni secondo venerdì del mese nella Limonaia della biblioteca Fratelli Pellegrini a Borgo a Mozzano. Le serate sono state organizzate in collaborazione con Uni3 e Caritas Borgo a Mozzano per raccogliere offerte per il diritto allo...

lunedì, 4 giugno 2018, 14:53

