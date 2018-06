Borgo a Mozzano



Nasce “Borgo Giallo”, cinque racconti giallo-noir ambientati sul territorio

lunedì, 4 giugno 2018, 14:53

di simone pierotti

E’ stato presentato, presso il palazzo comunale, il libro “Borgo Giallo”, un’antologia di cinque racconti gialli ambientati nel territorio di Borgo a Mozzano e ideata da Renzo Zucchini. Cinque gli autori, tra cui lo stesso Zucchini, e Giuseppe Pasciuti, autore e poeta molto conosciuto nella zona.

“Borgo Giallo è un progetto che sosteniamo – ha esordito il sindaco Patrizio Andreuccetti – perché presenta la nostra terra sotto un profilo diverso. Si tratta di una raccolta di racconti gialli di diversi autori, tra cui Pasciuti che ho avuto come insegnante alle scuole elementari e che tutti conosciamo”

Renzo Zucchini, che porta avanti una serie di antologie, tra cui Giallo Pisano, ha deciso di esportare il format anche a Borgo a Mozzano. “Il territorio è visto come co – protagonista delle storie raccontate – ha spiegato Zucchini – c’è un legame tra storia, ambiente e personaggi. Ho scomesso che sarebe stato possibile fare promozione tramite la scrittura. E’ quello che succede, sotto una dimensione ben pià ampia, con i racconti di Camilleri e gli sceneggiati televisivi di Don Matteo. Borgo Giallo parte con il “numero zero”, una sorta di esperimento e come tale si è avvalso della collaborazione di attività locali. Una sorta di progetto di promozione. Così dopo la presentazione del libro di venerdì prossimo, ci saranno serate speciali negli stessi ristoranti e locali”.

Tra gli artefici del lavoro c’è Pierluigi Salsini, noto vignettista di Valdottavo, che ha curato le vignette del libro. “Il mio è stato un ruolo di supporto logistico sul territorio, ho apprezzato subito l’idea di ambientare i racconti nelle nostre zone. Ho lavorato al disogno della copertina e ai disegni dei racconti. In copertina non potevo non mettere il monumento simbolo di Borgo a Mozzano, il Ponte del Diavolo, stilizzato e colorato in giallo e noir”.