Si conclude la seconda stagione di “Serata di Burraco”

martedì, 5 giugno 2018, 12:19

Si conclude venerdì 8 giugno la seconda stagione “Serata di Burraco” che si svolge ogni secondo venerdì del mese nella Limonaia della biblioteca Fratelli Pellegrini a Borgo a Mozzano. Le serate sono state organizzate in collaborazione con Uni3 e Caritas Borgo a Mozzano per raccogliere offerte per il diritto allo studio.

Un supporto importante è stato dato dal Circolo di Burraco asd, Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca, e da alcune volontarie che si sono prodigate nell’organizzazione delle serate, la signora Antonietta Pucci, la signora Franca Palandri , la signora Simona Dattili e la signora Maura Bacci che ha contribuito con le sue fantastiche torte ad allietare i palati dei giocatori.

Un grazie va alla signora Melide Giannasi e a Don Francesco Maccari per la loro presenza e collaborazione durante questa stagione.

Un’iniziativa questa che, oltre allo scopo di beneficenza, è utile anche per tenere viva la comunità nel periodo invernale creando un punto di incontro tra le persone.

La stagione 2019 ripartirà ad ottobre prossimo e si attendono sempre più partecipanti.