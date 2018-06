Borgo a Mozzano : turritecava



Tamponato, si schianta contro un camion e carambola contro un'altra auto: grave un 34enne

mercoledì, 6 giugno 2018, 16:47

di andrea cosimini

Uno spettacolare incidente quello avvenuto oggi pomeriggio a Turrite Cava, nel comune di Borgo a Mozzano, che ha visto coinvolti, in tutto, tre auto e un camion. Ad avere la peggio è stato un giovane di 34 anni, alla guida di una Lancia Ypsilon, che ha riportato un grave trauma toracico dopo un doppio tremendo impatto.



L'episodio è avvenuto intorno 15.15, sulla via Lodovica, proprio al bivio per Fabbriche di Vallico. Ancora tutta da chiarire la dinamica esatta dell'incidente sulla quale stanno ora indagando i carabinieri intervenuti sul posto con due pattuglie, una di Borgo a Mozzano per i rilievi, e l'altra di Gallicano in ausilio.



Da una prima e sommaria ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, però, pare che il giovane conducente della Ypsilon, proveniente da Lucca in direzione Castelnuovo, si sia fermato allo stop, intento a svoltare per Fabbriche, e sia stato improvvisamente tamponato, per motivi ancora tutti da accertare, da un'auto, una Dacia Duster, che marciava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e la Ypsilon è stata spinta al centro della carreggiata centrando in pieno un grosso camion, Iveco Eurocargo, che in quel momento transitava invece nella direzione opposta. Il secondo impatto ha fatto quindi carambolare la Ypsilon che ha finito per colpire una terza auto, una Mercedes, che viaggiava anch'essa in direzione Castelnuovo.



Sul posto il 118 ha inviato subito i sanitari che però hanno dovuto chiamare in ausilio una squadra dei vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana perché il giovane 34enne, comunque cosciente dopo l'impatto, era rimasto incastrato tra le lamiere della macchina. I vigili hanno provveduto ad estrarlo e il ragazzo è stato sottoposto alle cure dei soccorritori. Purtroppo, le sue gravi condizioni, hanno richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso Pegaso che ha provveduto a trasportare il paziente, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa. A preoccupare sarebbe soprattutto il trauma toracico riportato dal giovane anche se, dalle prime informazioni, pare che esso non si trovi comunque in pericolo di morte.



Nell'incidente è stato lievemente ferito ad un braccio anche il conducente della Dacia Duster che è stato portato, in codice giallo, all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana per degli accertamenti. Illesi invece gli altri due conducenti.



Il traffico è stato gestito dalla polizia municipale. Notevoli i disagi per gli automobilisti.