Borgo a Mozzano



A Cune la giornata di studi storici "Acunia"

giovedì, 30 agosto 2018, 12:32

Domenica 2 settembre avrà luogo a Cune, piccola frazione del comune Borgo a Mozzano, la giornata di studi storici "Acunia", curata dall'Istituto Storico Lucchese sez. di Borgo a Mozzano.

La giornata inizierà alle 9.30 presso la chiesa parrocchiale di San Batolomeo e vedrà la presenza del dottor Enrico Romiti, archeologo che, oltre a presentare la sua ultima pubblicazione "La Valle dei Castelli" , ci parlerà del "Castello del Bargiglio, evoluzione e trasformazione di un centro fortificato". Il professor Gabriele Matraia spiegherà l'evoluzione della struttura urbanistica di Acunia, l'attuale Cune. Una breve visita guidata al paese concluderà i lavori del mattino che continueranno nel pomeriggio presso il Romitorio di San Bartolomeo che sarà possibile raggiungere tramite navetta. In quel suggestivo luogo, l'amministrazione comunale e l'Unione dei Comuni inaugureranno e illustreranno i lavori di recupero alla Torre del Bargiglio, che sarà possibile visitare con una escursione guidata.

L'evento è organizzato dall'Istituto Storico Lucchese, dalla comunità di Cune, dall'Unione dei Comuni e dall'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano. Un ringraziamento per il coordinamento, per l'organizzazione del pranzo, per la cura dei sentieri e dei luoghi e per tutto ciò che di bello contornerà l'evento, va ai volontari, alla società delle macchie, ai romiti di San Bartolomeo e a tutti quelli che si sono impegnati per la buona riuscita di questo appuntamento.