Borgo a Mozzano



Borgo è Bellezza fa tappa a Corsagna

giovedì, 23 agosto 2018, 09:28

Continua il viaggio itinerante per le frazioni del comune di Borgo a Mozzano. Nella penultima serata di giovedì 23 agosto, Borgo è Bellezza si sposta nel bellissimo paese di Corsagna.



"Un'occasione per tutti i cittadini - afferma Simona Girelli, coordinatrice del progetto - per visitare l'antico borgo arroccato sulle colline da cui si gode una vista unica che spazia dal fondovalle all'Appennino. Sarà Nicola Pardini, bibliotecario e storico molto preparato, a raccontare l'origine di Corsagna e del Santuario della Madonna di Serra tra storia e leggenda, fino ad arrivare ai giorni nostri. Non mancheranno, come di consuetudine, le parti teatrali e la musica con le splendide voci di Lisa Lucchesi e Giovanni Branduzzi".



La Girelli, a nome dell'organizzazione di Borgo è Bellezza, ringrazia la comunità di Corsagna, la Misericordia di Corsagna, L'Ass. Naz. Combattenti e reduci Sez. Antonio Pellegrini, il Corpo Musicale G.Verdi, la Parrocchia e il Gruppo Sportivo per la collaborazione e il supporto. A fine spettacolo sarà offerto dalla comunità di Corsagna un ottimo rinfresco.



Servizio navetta gratuito con partenza dalle 19.30 dal parcheggio del Penny Market a Borgo a Mozzano.