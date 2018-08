"Borgo sotto le stelle", tutto pronto per la Notte Bianca

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 23 agosto 2018, 09:28

Continua il viaggio itinerante per le frazioni del comune di Borgo a Mozzano. Nella penultima serata di giovedì 23 agosto, Borgo è Bellezza si sposta nel bellissimo paese di Corsagna

mercoledì, 22 agosto 2018, 11:44

La Misericordia di Borgo a Mozzano, che ha aderito, insieme alle altre Misericordie lucchesi, ai progetti di Servizio Civile presentati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ha ottenuto l’approvazione di diversi progetti per complessi 24 posti, riservati ad altrettanti giovani, in età compresa tra i 18 e i 28 anni...

sabato, 18 agosto 2018, 15:53

Ancora una volta la Lega Mediavalle e Garfagnana torna a polemizzare sull'operato dell’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano. Con una nota, Alessandro Marovelli referente comunale - critica lo scarso interesse da parte dell’amministrazione verso gli sport “ritenuti” forse minori

venerdì, 17 agosto 2018, 17:36

Gremita la chiesa di San Romano di Borgo a Mozzano per il funerale di Bartolomeo Bianchi, meglio conosciuto in paese da tutti come Bartolo. Attorno alla sua bara, oltre ai parenti, tutto il paese riunito assieme ad amici e conoscenti provenienti anche da fuori

giovedì, 16 agosto 2018, 13:10

Martedì 21 agosto alle 21, al Teatro di Verzura di Borgo a Mozzano, spettacolo per voce e musica scritto ed interpretato da Michela Innocenti, con Maurizio Monte alla fisarmonica, dal titolo "Dov'è la voce mia - Vita e voce di Beatrice Di Pian Degli Ontani"

mercoledì, 15 agosto 2018, 09:57

Tre feriti dopo un incidente avvenuto questa mattina, alle 6.41, in località Chifenti, a Borgo a Mozzano, dove un'auto si è cappottata. I tre sono stati trasferiti, in codice rosso (ma solo per dinamica) all'ospedale San Luca di Lucca