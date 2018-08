Borgo a Mozzano



La magia di Borgo è Bellezza incanta il Romitorio di San Bartolomeo

venerdì, 10 agosto 2018, 17:00

di simone pierotti

Nuovo appuntamento con “Borgo è Bellezza” che ha fatto tappa in uno dei luoghi più suggestivi, il Romitorio di San Bartolomeo, nei pressi di Cune. “La cella del silenzio” era il titolo di una serata che ha portato oltre 300 persone nel luogo dove, nel Medioevo, sorgeva il nucleo originario del paese, chiamato “Acunia”, poi divenuto Cune, e spostato più a sud. Oggi rimane il Romitorio con la sua chiesa e il campanile, curati da moderni “romiti”, che non sono altro che i volontari del paese che, con tanto amore e dedizione, si prendono cura di questi luoghi.

Grazie al racconto curato da Silvia Valentini e dal professor Gabriele Matraia, intervallati dalla recitazione di un bel gruppo di attori locali, il tutto magicamente sceneggiato da Stefano Nannizzi, con tanto di effetti sonori e luminosi che hanno reso la scena ancora più magica di quanto non regalasse la location stessa, i presenti hanno potuto ascoltare e apprendere la storia e le leggende di San Bartolomeo e di Cune. In particolare erano presenti in gran numero i paesani, ai quali il sindaco Patrizio Andreuccetti ha indirizzato un caloroso ringraziamento per come hanno conservato il luogo. Al termine della serata è stata offerto, dagli stessi abitanti di Cune, un rinfresco a tutti i presenti.