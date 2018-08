Borgo a Mozzano



Lega: “Disagi per la raccolta di rifiuti ingombranti"

venerdì, 10 agosto 2018, 20:06

La Lega Mediavalle e Garfagnana di Borgo a Mozzano pone un problema segnalato da molte aziende del territorio legato al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti riciclabili.



“La società Sistema Ambiente S.p.A., società a prevalente capitale pubblico - dichiara Yamila Bertieri referente lega per il comune - è stata costituita con atto unilaterale del comune di Lucca. La sua attività consiste nell’espletamento dei servizi di igiene urbana svolti su tutto il territorio del comune di Lucca, dove a decorrere dall’anno 2005 ha iniziato la sua attività anche nel comune di Borgo a Mozzano. Sono stati segnalati però, da alcuni cittadini, situazioni paradossali di servizio, situazioni come quella avvenuta questa mattina ad una azienda, situata nel comune di Borgo a Mozzano, a cui è stato negato lo scarico di alcuni rifiuti “ingombranti riciclabili "provenienti dalla sua sede legale. Un operaio della ditta in questione, si è recato al punto di raccolta rifiuti di Diecimo, ma l’oasi di Sistema Ambiente, si è rifiutato di accettare il materiale, sostenendo che il mezzo in questione fosse di proprietà aziendale e non privato, e che quindi i mezzi con partita IVA, non potessero scaricare nel suddetto luogo. È stato consigliato all'operaio, di andare a scaricare il mezzo per poi ricaricare il contenuto su un autoveicolo intestato ad un privato. L'azienda con disagio ha dovuto quindi, provvedere a trovare un nuovo mezzo per potere far si che il materiale venisse accettato”.

“Molte persone hanno fatto notare il ripetersi di simili azioni non previste dal regolamento, il quale si limita a stabilire che per lo smaltimento dei rifiuti cosiddetti "ingombranti", è funzionante la stazione ecologica di Diecimo, dove, con mezzi propri è possibile recarsi per consegnare i rifiuti e che i soggetti ammessi sono i cittadini residenti nel comune di Borgo a Mozzano in possesso di utenze domestiche, e i cittadini non residenti nel comune stesso, ma in possesso di utenze domestiche sul territorio, comprovabile dal relativo pagamento della tariffa rifiuti. Una situazione - conclude Bertieri - da rivedere, in modo da evitare eventuali scarichi sul greto dei fiumi e nei fossi. Un facile accesso garantirebbe più serenità e comodità alla popolazione”.