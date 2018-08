Borgo a Mozzano



Lega: “Giovani e sport minori trascurati dall’amministrazione”

sabato, 18 agosto 2018, 15:53

Ancora una volta la Lega Mediavalle e Garfagnana torna a polemizzare sull'operato dell’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano. Con una nota, Alessandro Marovelli referente comunale - critica lo scarso interesse da parte dell’amministrazione verso gli sport “ritenuti” forse minori.



“Purtroppo - spiega Marovelli - non tutte le amministrazioni sanno cogliere i valori e i sacrifici dello sport di cui i bambini fin da piccoli devono farsi carico, per perseguire le proprie passioni e ambizioni. Nel comune di Borgo a Mozzano ad esempio per quanto riguarda il nuoto, la giovane promessa Andrea Rassu ha già raggiunto importanti risultati di categoria a livello nazionale, vedi le ultime due finali di Riccione concluse con due vittorie. Il giovane che si allena e gareggia per una società sportiva di Castelnuovo di Garfagnana, è costretto oltre alle fatiche degli allenamenti a percorrere spostamenti per svolgere l'attività di preparazione”.

“Altra importante realtà di territorio è la squadra giovanile di ginnastica ritmica Albachiara, che si allena nel comune Borghigiano, e che trova un po’ più di spazio mediatico grazie ai genitori dei ragazzi che pubblicizzano gli eventi tramite social; questo gruppo attira molte ragazze dei comuni limitrofi quali Bagni di Lucca. Gli sport sono tutti importanti - aggiunge il segretario della Lega nonché consigliere provinciale Simone Simonini -, e le amministrazioni comunali dovrebbero aiutare i giovani a perseguire ogni attività sportiva personale dando il giusto riconoscimento e incitamento per la strada intrapresa. Un plauso va a quelle amministrazioni che periodicamente riconoscono i meriti sportivi, seguendo da vicino tutti gli sport da cui in futuro potrebbero arrivare grosse soddisfazioni per la nostra terra”.

“Altra disciplina diffusa - concludono i leghisti - è il tiro al piattello, il quale l'amministrazione si era impegnata in campagna elettorale ad eseguire i lavori del sito “già trovato in precedenza da altre amministrazioni”, ma ad oggi la promessa non è stata mantenuta”.