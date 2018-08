Borgo a Mozzano



Lega: “Siamo solidali con Andreuccetti e ci dissociamo da Fancelli”

giovedì, 30 agosto 2018, 08:44

Con una nota la Lega Mediavalle e Garfagnana risponde alla provocazione del consigliere comunale Armando Fancelli, dichiarandosi solidale con Patrizio Andreuccetti visto le offese ricevute tramite social.

“Al tempo dei social è facile farsi prendere la mano e scrivere cose inopportune e inesatte, andando così a creare scontri politici sul territorio”. Esordisce così e senza mezze parole il segretario della lega nonché consigliere provinciale Simone Simonini, che ammonisce il comportamento scorretto del consigliere comunale Fancelli, reo di aver citato (sotto un post di Andreucetti), la parola “questa è politica di bassa Lega".

Il segretario Simonini non ci sta e va giù duro contro Fancelli, che a suo dire non avrebbe dovuto usare un’espressione ammiccante la Lega per una questione estranea al fatto e al movimento. Ricordiamo che in questi giorni si era già accesa una forte polemica tra Lega e amministrazione di Borgo a Mozzano sulle politiche sportive.

“Troviamo di cattivo gusto - prosegue Simonini - l'attacco personale rivolto al primo cittadino Patrizio Andreuccetti, siamo quindi fermamente solidali con il sindaco, poiché non sono tollerabili certi atteggiamenti. Rimaniamo altresì sorpresi dalle sue parole: “questi saranno i toni della prossima campagna elettorale”. Inoltre respingiamo fermamente le accuse del consigliere comunale Fancelli, il quale visto il ruolo di amministratore pubblico che ricopre, dovrebbe prima accertarsi dei fatti senza fare illazioni gratuite al nostro movimento.