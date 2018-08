Borgo a Mozzano



Michela Innocenti al Verzura ripercorre la storia della "Poetessa Pastora"

giovedì, 16 agosto 2018, 13:10

Martedì 21 agosto alle 21, al Teatro di Verzura di Borgo a Mozzano, spettacolo per voce e musica scritto ed interpretato da Michela Innocenti, con Maurizio Monte alla fisarmonica, dal titolo "Dov'è la voce mia - Vita e voce di Beatrice Di Pian Degli Ontani".



La Compagnia Teatrale "Via Lattea-Vittorio Alfieri atelier teatrale" residente nel Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana e l'Associazione Il Circo e La Luna che opera in ambito di formazione e produzione Teatrale, presentano uno spettacolo al femminile scritto ed interpretato dall'attrice Michela Innocenti che ripercorre la storia vera di Beatrice di Pian degli Ontani, la Poetessa Pastora che, pur essendo analfabeta, divenne ben presto famosa tra i suoi monti ed oltre per la capacità di improvvisare in endecasillabo e in ottava.

Lo spettacolo va in scena da novembre 2017 e ripercorre con i versi trascritti per Maria Beatrice da Niccolò Tommaseo , la sua vita, le sue passioni, i suoi dolori e la grande forza di una donna nata nel 1802 ma dal valore universale.