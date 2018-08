Borgo a Mozzano



PiccoleCucce denuncia: "Preoccupante serie di abbandoni di gatti a Cune"

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:06

di simone pierotti

Nei dintorni di Cune, una piccola e tranquilla frazione di Borgo a Mozzano, da un po’ di tempo si verificherebbero diversi casi di abbandono di gatti, addirittura domestici. E’ la denuncia di alcune volontarie dell’associazione PiccoleCucce, che ha sede proprio nel comune borghigiano.

Una situazione che si ripete da tempo: la zona, infatti, vista la presenza di vegetazione e le poche abitazioni, si presta a lasciare questi piccoli animali senza essere visti.

“Da diverso tempo noi volontari di PiccoleCucce – ci spiegano - stiamo monitorando una situazione che, negli anni, ha evidenziato ripetuti e ciclici abbandoni di gatti proprio nella piccola frazione della mediavalle. L’ultimo avvistamento risale a pochi giorni fa e si tratta di due adulti. I gatti compaiono dal nulla, in zone dove gli insediamenti felini sono ben noti, in questi casi si tratta quasi sempre di adulti spesso domestici, ben tenuti, socievoli... Negli ultimi anni queste segnalazioni hanno avuto un corso pressoché ciclico e, a questo punto, preoccupante”.

La piccola frazione, situata in un luogo strategico per escursioni, passeggiate e altro, sembra, dunque, essere stata presa di mira da gente scellerata e senza cuore, peraltro la zona, boschiva e con aree meno abitate, è popolata da numerosi animali selvatici che potrebbero anche mettere in pericolo la vita dei gatti spaventati e disorientati.

“Noi volontari – aggiungono - a questo punto ci sentiamo in obbligo di segnalare questa situazione e lanciamo un appello a chiunque possa aver notato o visto qualcosa di anomalo o sospetto. Con l'occasione vi mostriamo uno degli ultimi trovatelli nella speranza che qualcuno possa adottarli e prenderli con sé oppure, nel caso (remoto) siano smarriti, che possano ritrovare la loro famiglia. Si ricorda, infine, che l abbandono degli animali è un reato punibile per legge oltre ad essere un gesto infame e meschino”.

Questi sono i riferimenti delle responsabili di riferimento, per adozioni, aiuti o qualsiasi informazione: Veronica 3391679639 / Valeria 3298987608 / Serena 3495066839.