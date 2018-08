Borgo a Mozzano



San Romano piange la scomparsa di Bartolo, personaggio illustre del paese

venerdì, 17 agosto 2018, 17:36

di loreno bertolacci

Gremita la chiesa di San Romano di Borgo a Mozzano per il funerale di Bartolomeo Bianchi, meglio conosciuto in paese da tutti come Bartolo. Attorno alla sua bara, oltre ai parenti, tutto il paese riunito assieme ad amici e conoscenti provenienti anche da fuori.



“Con lui se ne è andata una parte di noi" dicono in paese. Bartolo non ha avuto soltanto due figli e due nipoti, ma decine di bimbi, piccoli e meno piccoli. Quanto ha saputo donare – riferiscono i conoscenti - lo sappiamo tutti nel paese; aprire la porta della sua casa a tutti è stata una costante della sua vita. Questo insieme anche ad altri che prima di lui ci hanno lasciato; Bartolo ha rappresentato una delle colonne portanti e punti di riferimento del paese di San Romano, sempre con il sorriso sulle labbra, sempre pronto ad aiutarti e sempre con la battuta altrettanto pronta che riusciva a strappare un sorriso a tutti. Bartolo, da anni in pensione, ha trascorso la sua vita con Amelia morta oltre un anno fa. Ci piace ricordare gli ultimi attimi di vita di Bartolo – continuano i paesani - vissuti in mezzo a noi durante l’ultima festa del paese". E ai suoi compaesani piace ricordarlo così, come nell’ultima festa, sempre con il sorriso sulle labbra.



Una testimonianza da parte di tanta gente che lo ha conosciuto che conferma quanto scritto su Bartolo la danno i messaggi pervenuti al gruppo paesano su WhatsApp, alcuni dei quali trascriviamo integralmente: “Bartolo era una bravissima persona”, “Amato da tutti”, “Grande persona”, “con Bartolo se ne va una parte di ognuno di noi purtroppo. Un altro pilastro portante del paese che ci lascia”, “in questo periodo nero che sto passando la vista di tanta gente mi ha riempito il cuore. Ha lasciato questa vita piano piano per raggiungere il suo grande amore, l’Amelia”, “ciao Bartolo caro……..saluta tutti lassù”, “Bartolo grande uomo, sensibile, buono, sempre pronto per tutti………”, “ora Bartolo è dove voleva essere da tempo, insieme ad Amelia, ciao Bartolo, insieme ad Amelia siete state due persone speciali per noi, vi porteremo sempre nel cuore”, “Ciao Bartolo, sempre generoso e disponibile. Un gande amico e nonno per tanti a San Romano. Ricordiamo i bei giorni con te e Amelia a casa vostra, al Recco e al Colle, anche giocando a carte con mamma Wanda. Con tanto affetto…”.



Questi ed altri messaggi confermano quanto ognuno di noi possa lasciare in ricordo a chi rimane anche dopo la morte, vivendo quell’esistenza temporanea terrena per gli altri, in mezzo alla collettività del proprio paese.