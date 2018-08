Borgo a Mozzano



Scontro tra Lega e Andreuccetti. Marovelli: "Poca attenzione allo sport"

martedì, 28 agosto 2018, 18:47

La Lega Mediavalle e Garfagnana torna ad attaccare il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreucetti, dopo la risposta di quest'ultimo sugli ingenti investimenti fatti sugli impianti sportivi e sulla gestione degli spazi.



"Vogliamo sottolineare - esordisce il referente territoriale Alessandro Marovelli - che la sezione opera da sempre con razionalità ma, soprattutto, non per sentito dire, poiché la linea seguita è quella della chiarezza e della conoscenza".

Marovelli ribadisce infatti come la critica fatta nei confronti del comune di Borgo a Mozzano, riguardo alla poca attenzione data allo sport, non sia priva di senso, ma costruttiva, poiché, basata su osservazioni, su critiche e insoddisfazioni da parte dei cittadini.



"Ne sono prova - attacca - le critiche sui social, quali i lavori al campo sportivo “ Remo Garibaldi”. La riqualificazione del campo sportivo “Parisotto" era oggetto di interesse già nella precedente amministrazione e la stessa cosa vale per il Palasport gestito dalla Pallavolo “Vallediserchio”. Inoltre, la Lega non dichiara che l'associazione Albachiara non sia sostenuta dall'amministrazione, ma che (essendo un importante realtà), è poco pubblicizzata. Sempre a nostro avviso e non, l'attuale amministrazione indirizza le proprie preferenze verso altre discipline, quali quella calcistica e da priorità a feste solo di alcuni territori. Questa è un'amministrazione talmente attenta allo sport che nemmeno sapevano di avere tra i loro cittadini un campione di nuoto che ha conquistato due medaglie d'oro a livello nazionale".

"Riguardo al “Tiro a Volo” - continua Marovelli - il sindaco Patrizio Andreuccetti, nella passata campagna elettorale, si era fatto promotore per la soluzione dei problemi territoriali con la promessa di una apertura certa, evidentemente nemmeno il primo cittadino conosceva la realtà delle problematiche da lui stesso sottolineate “diciamo è rimasta una promessa da campagna elettorale”, non valutando inoltre la possibilità di spostare il “Tiro a Volo" nella zone adiacente risolvendo le problematiche ambientalistiche".

"Per quanto riguarda il discorso caccia - conclude il referente del Carroccio -, riconosciamo che l'amministrazione ha rimediato ai propri errori politici, tutelando una parte degli interessi dei cacciatori, (squadre del cinghiale, caccia vagante e di appostamento), congelando l’ampliamento del parco. C'è da sottolineare però che la maggioranza del consiglio “Parco Apuane“ con sede a Seravezza, da prima aveva valutato l’ipotesi di ampliamento parco, creando “una spaccatura nella sinistra”, dove grazie alle 900 firme raccolte tra i cacciatori, lo stesso Partito Democratico ha fatto una netta marcia indietro prendendosene, inoltre, mediaticamente merito per un pasticcio da loro stesso creato. Si sono liberate cosi alcune zone di interesse specifico per la caccia di cinghiale inbraccata, senza però considerare i cacciatori di selezione, andando a creare una crisi nella suddetta pratica, poiché sono stati tolti territori utili, e ad oggi sono nate difficoltà nei confronti dell'ente caccia ATC12 per l’indicazione di nuove zone".