Borgo a Mozzano : chifenti



Si cappottano con l'auto, tre feriti

mercoledì, 15 agosto 2018, 09:57

di andrea cosimini

Si sono cappottati con l'auto rimanendo feriti, ma, per fortuna, senza riportare gravi conseguenze. L'incidente è avvenuto questa mattina, alle 6.41, in località Chifenti a Borgo a Mozzano. Da una prima e sommaria ricostruzione pare che non ci siano altri mezzi coinvolti. Sui rilievi però stanno lavorando i carabinieri giunti sul posto con un mezzo.



Il 118, vista la dinamica, ha inviato subito sul posto un'ambulanza con medico da Borgo a Mozzano e altre due ambulanze di supporto. Chiesto inizialmente anche l'intervento dei vigili del fuoco che, però, non è stato alla fine necessario. I tre feriti, estratti dall'abitacolo, non hanno fortunatamente riportato lesioni. Sono stati comunque trasportati, in codice rosso (ma solo per dinamica) all'ospedale San Luca di Lucca per le cure del caso.