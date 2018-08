Borgo a Mozzano



Simonini chiarisce: “Nessun attacco a Fancelli, è stato lui semmai a farlo!”

venerdì, 31 agosto 2018, 08:41

Botta e risposta tra gli amministratori di Borgo e Mozzano e Lega Nord. Stavolta è il segretario territoriale del movimento Simone Simonini a voler fare chiarezza.

“Su Facebook un tizio ha attaccato in maniera inopportuna il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreucetti. Lo stesso sindaco risponde che: "questi comunque saranno i toni della prossima campagna elettorale". Il consigliere comunale Fancelli interviene alludendo forse al nostro movimento? Noi crediamo di sì (visto lo scontro su questioni sportive dei giorni precedenti). Le parole incriminate sono "questa è politica di bassa lega".

“Mentre noi ci teniamo ad esprimere solidarietà al sindaco per l'attacco ricevuto, ammonendo però Fancelli, sottolineando inoltre che le offese arrivano da una persona estranea al nostro movimento. Lo stesso Fancelli ironizza che non abbiamo capito il senso della sua battuta "visto i modi di dire, degni del miglior Wikipedia". In realtà noi ci saremo aspettati i ringraziamenti del sindaco, che oltre a non essere arrivati, lo stesso ha rincarato la dose alzando ulteriormente i toni della polemica”.

Simonini chiude: “Il nostro movimento è conscio del buon operato sul territorio nel rispetto di tutti. andiamo avanti a testa alta, senza lezioni morali, con le nostre idee politiche e nel rispetto delle istituzioni. Sindaco stia sereno: la Lega non ha attaccato il suo consigliere, caso mai potrà vedere che si tratta del contrario”.