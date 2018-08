Speciale Teatro, "Borgo è bellezza" fa tappa a Gioviano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

mercoledì, 15 agosto 2018, 09:57

Tre feriti dopo un incidente avvenuto questa mattina, alle 6.41, in località Chifenti, a Borgo a Mozzano, dove un'auto si è cappottata. I tre sono stati trasferiti, in codice rosso (ma solo per dinamica) all'ospedale San Luca di Lucca

domenica, 12 agosto 2018, 23:20

C’era qualcosa di speciale nella cena in piazza di ieri sera a San Romano di Borgo a Mozzano, manifestazione organizzata dal comitato paesano ogni anno nel periodo estivo. Nell’antico borgo, immerso nel verde e nel silenzio della valle del Serchio, si assapora sempre un’atmosfera di altri tempi

domenica, 12 agosto 2018, 11:27

Può essere un giorno diverso quello del 16 agosto a Borgo a Mozzano, passato in visita guidata per la Linea Gotica della seconda guerra mondiale, entrando nei bunker e nel “Museo della Memoria” che custodisce una grande quantità di cimeli e documenti relativi ad una storia recente da non dimenticare

venerdì, 10 agosto 2018, 20:06

La Lega Mediavalle e Garfagnana di Borgo a Mozzano pone un problema segnalato da molte aziende del territorio legato al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti riciclabili

venerdì, 10 agosto 2018, 17:00

Nuovo appuntamento con “Borgo è Bellezza” che ha fatto tappa in uno dei luoghi più suggestivi, il Romitorio di San Bartolomeo, nei pressi di Cune. “La cella del silenzio” era il titolo di una serata che ha portato oltre 300 persone nel luogo dove, nel Medioevo, sorgeva il nucleo originario...

giovedì, 9 agosto 2018, 12:02

Nell’accogliente e suggestivo giardino dell'ex Convento delle Oblate la scrittrice presenterà il suo libro sul “caso David Rossi”, con lei sul palco Emiliano Frediani, docente di diritto amministrativo alla scuola superiore Sant’Anna di Pisa