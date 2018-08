Borgo a Mozzano



Visita guidata alla Linea Gotica

domenica, 12 agosto 2018, 11:27

di loreno bertolacci

Può essere un giorno diverso quello del 16 agosto a Borgo a Mozzano, passato in visita guidata per la Linea Gotica della seconda guerra mondiale, entrando nei bunker e nel “Museo della Memoria” che custodisce una grande quantità di cimeli e documenti relativi ad una storia recente da non dimenticare.



La Pro Loco di Borgo a Mozzano e gli organizzatori di questa giornata invitano gli interessati a prenotare la visita negli orari ed indirizzi riportati nella locandina. Ritrovo presso la piazza Marconi al n. 4 alle nove de 16 agosto quindi per un momento dedicato a quella storia che ha intriso i luoghi in cui viviamo di ricordi e di quelle tracce come la Linea Gotica ed i sui bunker che si sono mantenute integre negli anni che ci aiutano a non dimenticare.