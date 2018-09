Borgo a Mozzano



48° Festa del Donatore per i Fratres di Borgo a Mozzano: premiati i donatori più generosi

lunedì, 10 settembre 2018, 21:55

di simone pierotti

Sabato 8 settembre si è svolta la tradizionale Festa del Donatore di Sangue per il gruppo Fratres di Borgo a Mozzano, giunta alla sua 48° edizione. Il programma del 2018 ha visto una bella festa suddivisa in due fasi distinte in due diverse sedi. Prima il raduno dei donatori alla Pieve di Santa Maria Assunta a Diecimo dove è stata celebrata la santa messa. Al termine si è svolta l’annuale cerimonia per la consegna delle medaglie e delle targhe ai donatori più prolifici. Sono intervenuti il Governatore della Misericordia Gabriele Brunini e il sindaco Patrizio Andreuccetti, per gli interventi di rito. Si è poi svolta la consegna delle onorificenze, coordinata dal presidente del gruppo Juri Frugoli, dal vice presidente Lamberto Massei e dal capogruppo Renzo Amidei.

Ecco i donatori Fratres del gruppo di Borgo a Mozzano che hanno ricevuto i riconoscimenti.

Medaglia di bronzo 10 donazioni: Miloud El Fellahi, Giuliano Manfredi, Stefano Moscardini, Fabio Vannini. Medaglia d’argento 20 donazioni: Riccardo Andreoni, Ansermo Bartola, Francesco Cerchi, Yuri Frugoli, Paola Frediani, Luciano Silvano Giusti, Enrica Martinelli, Enrico Giuseppe Martinelli. Medaglia d’oro 30 donazioni: Roberto Pierotti, Alessandro Pacini, Stefano Paolinelli, Rossano Silvestri. Targa 50 donazioni: Gianluigi e Rita. Targa 100 donazioni e oltre: Roberto Tortelli.

La serata è proseguita con la cena all’interno del giardino del Convento di San Francesco di Borgo a Mozzano, sede del Centro Accoglienza Anziani.