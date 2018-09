Borgo a Mozzano



Acunia, riuscita la giornata di studi storici su Cune e sulla Torre del Bargiglio

lunedì, 3 settembre 2018, 08:46

di simone pierotti

Pienamente riuscita, la giornata di studi storici “Acunia, organizzata dall’Istituto Storico Lucchese sezione di Borgo a Mozzano, nel paese di Cune. Purtroppo il meteo avverso ha costretto gli organizzatori a modificare il programma in corso d’opera ma la partecipazione degli studiosi e il coinvolgimento della comunità locale sono stati un tutt’uno.

La giornata è iniziata alle 9.30 presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo: ha esordito l’archeologo Enrico Romiti che ha presentato la sua ultima pubblicazione "La Valle dei Castelli" ed ha parlato del "Castello del Bargiglio, evoluzione e trasformazione di un centro fortificato". Di seguito il professor Gabriele Matraia ha spiegato l'evoluzione della struttura urbanistica di Acunia, l'attuale Cune presentando la sua opera “Acunia: brevi note sulla struttura urbanistica di Cune. Ha moderato gli interventi Silvia Valentini. Dopo la visita guidata al paese, agli allestimenti storico – rievocativi si è svolta una degustazione di prodotti locali offerti dai volontari del luogo.

Al termine del pranzo, era prevista la conclusione dei lavori al Romitorio di San Bartolomeo e alla Torre del Bargiglio, per parlare degli interventi di recupero già finanziati. Purtroppo, come già detto sopra, il maltempo ha costretto i presenti a rimanere e terminare gli interventi presso il teatrino di Cune. A coordinare gli interventi il presidente della Società delle Macchie Stefano Fazzi. Il prof. Gabriele Matraia ha commentato con soddisfazione lo svolgimento della giornata e gli interventi per il recupero del cosiddetto “Occhio di Lucca”, che hanno visto i successivi interventi del sindaco Patrizio Andreuccetti, presente assieme al consigliere Armando Fancelli, e dell’ing. Angela Piano, che ha illustrato gli aspetti tecnici.

L'evento è organizzato dall'Istituto Storico Lucchese, dalla comunità di Cune, dall'Unione dei Comuni e dall'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano, con il coinvolgimento e l’impegno di tanti volontari del paese, della Società delle Macchie, della Parrocchia e del Coro di Cune, dei Romiti di San Bartolomeo e della locale Associazione del Circolo Ricreativo.