Borgo a Mozzano



Andreuccetti si unisce al coro del "no": "Contrario al pirogassificatore"

mercoledì, 19 settembre 2018, 11:26

"No al pirogassificatore". Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che ha così raccolto l'invito del movimento "La Libellula" a prendere una posizione netta sull'argomento.



"Sono contrario al pirogassificatore - commenta Andreuccetti -. Lo è la giunta e tutto il gruppo consiliare di maggioranza del comune di Borgo a Mozzano. Lo siamo in naturale coerenza con un percorso politico che ci ha visti contrari ad impianti che volevano essere realizzati sul nostro territorio. Riteniamo che le strade da intraprendere siano altre. Crediamo che la Kme debba rafforzare la propria presenza sul territorio, sia in termini di investimenti che, quindi, nella prospettiva di mantenere e accrescere i posti di lavoro, e per quanto ci è possibile ne sosterremo l'azione: ma siamo convinti che tutto ciò debba essere fatto senza la realizzazione dell'impianto".