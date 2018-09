Borgo a Mozzano



Arrestato dopo un normale controllo: a casa aveva droga e armi illegali

martedì, 11 settembre 2018, 18:02

Aveva un atteggiamento sospetto quando è stato fermato, per un normale controllo stradale, tanto da indurre i carabinieri ad andare più a fondo con l'ispezione. I militari hanno quindi perquisito la sua auto ed hanno trovato all'interno 0,8 grammi di marijuana. A questo punto, la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione e, oltre a diversi pezzi di hashish (per un peso complessivo di 3 grammi) e marijuana (per ulteriori 2 grammi) i carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica di fabbricazione straniera con matricola abrasa e 11 proiettili illegalmente detenuti.

L’arma, le munizioni e la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro. Mentre S.B., 31enne di Barga, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto, accusato di detenzione di arma clandestina poiché avente matricola abrasa, detenzione abusiva di munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 31enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Castelnuovo in attesa del rito per direttissima in programma per stamattina. A seguito dell’udienza di convalida, quindi, il giovane è stato condannato alla pena di un anno e due mesi e 3 mila 200 euro di multa. Il giudice ha disposto la liberazione e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



L'operazione, condotta dai carabinieri della stazione di Borgo a Mozzano, rientra nell’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, su tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle, da parte dei carabinieri del comando della compagnia di Castelnuovo Garfagnana, nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”.

Ieri, infatti, è stato predisposto un servizio di prevenzione e contrasto dei reati in genere, attuato con 15 pattuglie di tutte le articolazioni della compagnia. Sotto stretta osservazione il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.