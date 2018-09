Benedetti: “Primaria di Diecimo, ben due pluriclassi: vani gli appelli dei genitori”

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 11 settembre 2018, 18:02

S.B., 31enne di Barga, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di marijuana nella sua auto a seguito di un normale controllo. Durante le perquisizioni estese alla sua abitazione, il giovane è stato arrestato per detenzione di droga, pistola con matricola abrasa e munizioni illegali

lunedì, 10 settembre 2018, 21:55

Sabato 8 settembre si è svolta la tradizionale Festa del Donatore di Sangue per il gruppo Fratres di Borgo a Mozzano, giunta alla sua 48° edizione. Il programma del 2018 ha visto una bella festa suddivisa in due fasi distinte in due diverse sedi.

lunedì, 10 settembre 2018, 17:23

Ad annunciarlo è il sindaco Patrizio Andreuccetti, il quale dichiara che i punti luce esistenti saranno sostituiti con luce a led e che ne verranno installati 60 nuovi

lunedì, 10 settembre 2018, 15:34

La referente Lega del territorio, Yamila Bertieri, segnala come Ivan Houston, uno dei soldati americani delle 92esima Divisione Buffalo che durante la Seconda Guerra Mondiale ha combattuto per liberare Lucca, transitando anche nel comune di Borgo a Mozzano, si trovi da qualche giorno nelle nostre zone e come la sua presenza...

domenica, 9 settembre 2018, 19:29

Fine settimana intenso e ricco di eventi quello appena trascorso per Borgo a Mozzano. “Antipasto” venerdì 7 settembre con l’installazione di un nuovo defibrillatore semi – automatico nel paese di Villa a Roggio, grazie alla Misericordia di Borgo a Mozzano ed al contributo di un generoso benefattore

sabato, 8 settembre 2018, 18:50

La referente del comune di Borgo a Mozzano della Lega Mediavalle e Garfagnana, Yamila Bertieri, solleva la scarsa manutenzione e pulizia al parco giochi adiacente alla Pieve di Diecimo