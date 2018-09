Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): “Disagi per le famiglie al rientro a scuola, cosa fa l’amministrazione?”

giovedì, 20 settembre 2018, 17:32

Ancora una volta il comune di Borgo a Mozzano, è tirato in causa dalla Lega per la problematica riguardante l’organizzazione scolastica. A farsi carico dei disagi lamentati, da molti genitori, degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria, è la referente territoriale della Lega Yamila Bertieri che dichiara: “La scuola è iniziata il 17 settembre, ma per il rientro pomeridiano i bambini dovranno aspettare il 1° ottobre e non il 24 settembre come previsto inizialmente”.

Yamila Bertieri riferisce che le famiglie sono state avvisate solo 3 giorni fa con la motivazione di mancanza di personale. “Non conosciamo le misure procedurali, ma ci siamo chiesti visto che in molti plessi il servizio di mensa è già iniziato regolarmente, se il comune abbia fatto abbastanza e quali siano eventualmente le responsabilità dell'amministrazione. Insomma - conclude Bertieri, la Lega Mediavalle e Garfagnana seguirà la vicenda con estrema attenzione, per una responsabilità che sembra condivisa tra segreteria scolastica e assessorato alla scuola. Resta il fatto che molte famiglie sono rimaste spiazzate, e devono per questi giorni trovare soluzioni alternative per il ritiro dei bambini al suono della campanella”.