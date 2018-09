Borgo a Mozzano



Concerto d'organo in San Jacopo

giovedì, 13 settembre 2018, 12:51

Sabato 15 settembre, alle 21, presso la chiesa di San Jacopo a Borgo a Mozzano, si terrà un concerto d'organo sul restaurato strumento musicale.



Si esibirà il maestro Jonathan Brandani, organista e direttore d'orchestra che ha diretto in Germania, alla Deutsche Oper am Rhein di Dussendorf, il Don Pasquale e L'Elisir D'amore oltre ad aver avuto numerose esperienze mondiali sul podio della direzione orchestrale, che lo hanno visto dirigere grandi orchestre in Corea, negli Stati Uniti, in Spagna e in Canada.



Saranno presenti, inoltre, il soprano MIchelle Buscemi, Italo Australiana e il Baritono Mattia Campetti, Lucchese. Il programma si articolerà su musiche dal XVI al XVIII secolo con autori come Mozart, Puccini, Monteverdi e Zipoli. Ingresso gratuito.