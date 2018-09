Borgo a Mozzano



Fine settimana da tutto esaurito per Borgo a Mozzano

domenica, 9 settembre 2018, 19:29

di simone pierotti

Fine settimana intenso e ricco di eventi quello appena trascorso per Borgo a Mozzano. “Antipasto” venerdì 7 settembre con l’installazione di un nuovo defibrillatore semi – automatico nel paese di Villa a Roggio, grazie alla Misericordia di Borgo a Mozzano ed al contributo di un generoso benefattore. Sabato è stato il giorno della tradizionale “Fiera dell’aglio e delle cipolle” con il centro storico, chiuso al traffico, che ha ospitato il mercato dei prodotti tipici e locali, dell’artigianato, degustazioni e giochi e intrattenimento per tutte le età. Nel corso del pomeriggio si è svolto un concerto di organo presso la chiesa di San Jacopo. In serata tanta gente alla cena al Circolo l’Unione, “Borgo DiVino”, una all’insegna dei sapori locali e del vino Lucino, un’eccellenza del territorio. In serata, presso la Sala delle Feste, tradizionale Concerto della Fiera con la Merciful Band. Giornata di festa anche per il locale gruppo dei Fratres Donatori di Sangue che hanno celebrato la 48° “Giornata del Donatore”. Santa Messa alla Pieve di Diecimo, seguita dalla premiazione dei donatori e dagli interventi delle autorità, il sindaco Patrizio Andreuccetti e il Governatore della Misericordia Gabriele Brunini. La festa si è conclusa con una cena presso il cortile del Convento San Francesco. Sulla Torre del Bargiglio è stata effettuata una rievocazione storica con segnali di fumo tra le torri che costituivano l’antico sistema di avvistamento della Repubblica di Lucca.

Domenica è stato il giorno dell’annuale celebrazione, presso la Cappellina degli Alpini di Rocca, in ricordo di tutti i caduti e dispersi in guerra. Il locale Gruppo Alpini ha ricordato così chi ha perso la vita per la patria. La Misericordia, come tradizione, ha collaborato con i propri volontari organizzando una colazione per tutti e prestando servizio musicale con la Merciful Band.