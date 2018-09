Borgo a Mozzano



Giornata di “screening” gratuiti alla Misericordia di Borgo a Mozzano

giovedì, 27 settembre 2018, 15:47

La Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano organizza per il giorno domenica 7 ottobre una giornata dedicata alla salute ed al benessere della persona. Dalle 8:30 alle 13:30, il Poliambulatorio di via San Francesco ospiterà “Il cuore di San Francesco”, la prima giornata di “screening” gratuiti per tutti i soci e la cittadinanza presso la struttura di via San Francesco (sopra la sede operativa della Misericordia stessa). Saranno presenti i seguenti specialistii: Maurizio Lunardi (screening cardiologico), Filippo Cascini (screening tiroideo), Stefano Torcigliani (screening prostatico), Agnese Adami (screening udito), Domenico Baschieri (screening otorinolaringoiatra), Piero Nannini (screening posturale), Giancarlo Alberigi (visite dermatologiche), massiofisioterapista Martina Zago (massaggio decontratturale e rilassante). Per accedere alle prestazioni gratuite, per evidenti ragioni organizzative, è indispensabile la prenotazione al numero telefonico 346 5833837.

La Fraternita di Misericordia ringrazia tutti coloro che hanno messo a disposizione di questa iniziativa, in modo generoso, le loro professionalità.