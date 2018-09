Borgo a Mozzano



Il cda della Fondazione per la Coesione Sociale onlus in visita alla Misericordia di Corsagna

mercoledì, 26 settembre 2018, 16:59

Mercoledì 19 settembre i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione per la Coesione Sociale (ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), hanno visitato a Corsagna il cantiere della nuova casa per il Dopo di noi che sta realizzando la Fraternita di Misericordia Corsagna.

Grazie ad un contributo di 200 mila euro concesso dalla Fondazione per la Coesione Sociale, la Misericordia di Corsagna ha infatti recentemente acquistato un immobile che è attualmente in fase di ristrutturazione, per la realizzazione di una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, in cui avviare un progetto per il Dopo di noi per persone disabili. Un progetto sperimentale di social housing che consentirà ai soggetti disabili di entrare nella dimensione di vita adulta e di avviare un percorso per la propria autonomia.



La struttura, realizzata con le caratteristiche di una civile abitazione, sarà collegata con la Casa Famiglia per Anziani Don Alessio Bachini, della Misericordia di Corsagna. Questo garantirà la presenza di operatori qualificati 24/24 7 giorni su 7 e permetterà di abbattere sensibilmente i costi di gestione del servizio una volta che la struttura sarà a regime, in particolare per quanto riguarda: attività di coordinamento; operatore sorveglianza notturna e altre ore dove non è presente l’educatore.

Si tratta di un progetto ambizioso, che rappresenta un ulteriore passo del percorso che la Misericordia di Corsagna ha intrapreso diversi anni fa finalizzato a promuovere sul territorio azioni che favoriscano le pari opportunità e la piena inclusione sociale di persone che vivono in condizione di svantaggio.

Nell’occasione i rappresentati della Fondazione hanno potuto conoscere le altre attività della Misericordia di Corsagna fra cui, il centro sportivo San Michele, i progetti di agricoltura sociale con la visita alla serra e l’orto sinergico. Durante la visita alla serra gli utenti disabili che partecipano ai progetti di agricoltura sociale hanno spiegato il loro lavoro e le modalità di lavorazione dell’orto sinergico, metodo di coltivazione del tutto naturale elaborato dall'agricoltrice e permacultrice spagnola Emilia Hazelip, frutto dell'adattamento al clima mediterraneo dell'agricoltura naturale del microbiologo giapponese Masanobu Fukuoka, suscitando un grande interesse da parte di tutti.

Successivamente hanno visitato la casa dove attualmente viene portato avanti un progetto sperimentale di autonomia abitativa per un gruppo di quattro utenti. Il progetto si pone l’obiettivo di sperimentare una soluzione abitativa di tipo familiare che consenta di coniugare qualità della vita delle persone con disabilità, sostenibilità dei costi di gestione e integrazione sociale.

Lì hanno potuto incontrare i ragazzi, che, oltre a servire un buon aperitivo, hanno raccontato la loro esperienza fatta di momenti ludici, di intrattenimento, ma anche di responsabilità, di momenti difficili che sono stati superati grazie al supporto dello psicologo (con loro h24) e dei “compagni di avventura”.

La mattinata si è conclusa con il pranzo a base di tortelli serviti presso la Casa Famiglia per Anziani Don Alessio Bachini.