Borgo a Mozzano



Il naturopata Marco Pardini apre un nuovo ambulatorio a Borgo a Mozzano

venerdì, 14 settembre 2018, 16:34

di loreno bertolacci

Marco Pardini, naturopata camaiorese, personaggio conosciuto ed apprezzato grazie anche al programma “I colori del Serchio”, in onda su NOI TV, aprirà un nuovo ambulatorio a Borgo a Mozzano e più precisamente presso la ex scuola elementare di Piano della Rocca a partire dal 28 settembre prossimo.

Grazie alle sollecitazioni di tante persone che lo conoscono ed apprezzano Marco Pardini, dopo essere stato ospite della serata conclusiva del Teatro di Verzura di Borgo a Mozzano, ha deciso di incontrare tutti coloro che sono interessati a scoprire i benefici delle erbe.

Per chi ancora non lo conoscesse ricordiamo che Marco Pardini è il Presidente ed uno dei fondatori dell'Associazione Culturale IL CERCHIO DI PIETRE che ha sede a Viareggio e che si occupa di rivalutare ed approfondire gli aspetti delle antiche spiritualità, le conoscenze tradizionali della medicina di montagna e le vie iniziatiche di un tempo. Ha svolto ricerche sulle visioni e le esperienze estatiche presso gli uomini-medicina dei nativi americani nel Wyoming e nel South Dakota, presso gli aborigeni australiani e gli Shuar dell'Equador.

E' laureato in Lettere con indirizzo storico-archeologico ed in antropologia culturale, esperto di filosofie orientali, di tecniche bio-energetiche, usi e costumi di popoli perduti, lingue morte e gesti arcani. Naturopata- Heilpraktiker ed operatore di medicina naturale svolge questa professione a Viareggio, Torino ed Ancona dove avvicina le regole della Medicina Olistica orientale ai metodi delle tradizioni popolari della Versilia, della Garfagnana e della Lunigiana, così come le tante tecniche dolci non invasive dell'approccio olistico alla salute umana.

Dal 1984 si impegna nel proporre al pubblico interessato una serie di incontri tenuti in tutta Italia dove illustra gli aspetti fondamentali delle sue ricerche e delle conoscenze nei campi dell’antropologia culturale, dei messaggi che ci provengono dalle piante selvatiche e dell' Etnomedicina. Organizza stage ed escursioni da egli stesso guidate sulle Alpi Apuane, dove vengono praticate attività di ricerca erboristica, studio della tradizione popolare e istruzioni finalizzate alla scoperta del Se o dell' autoguarigione. Nei suoi insegnamenti cerca sempre di trasferire fiducia nel prossimo, ma non si oppone alla medicina canonica e diffida chi lo segue dall’ avere una visione fanatica ed irragionevole in fatto di salute.

Si ricorda anche che Marco Pardini tiene un corso di botanica presso l’ex teatro di San Romano di Borgo a Mozzano l’ultimo venerdì di ogni mese alle ore 21.