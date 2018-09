Borgo a Mozzano



Il reduce... dimenticato

lunedì, 10 settembre 2018, 15:34

Ivan Houston 93 anni, uno dei soldati americani delle 92 esima Divisione Buffalo, che durante la Seconda Guerra Mondiale, ha combattuto per liberare Lucca, transitando anche nel comune di Borgo a Mozzano, per poi spostarsi sulle montagne pistoiesi, per combattere uno degli ultimi baluardi della Linea Gotica. Ivan oggi, è tornato dal continente americano per fare visita alla nostra provincia, un territorio a cui è rimasto legato. Il militare Houston, è inoltre ambasciatore di fede, e parla del nostro” Volto Santo” nel suo paese, raccontando della sua avventura militare qui in Italia.

“Con dispiacere - segnala la referente Lega di territorio Yamila Bertieri - Ivan si trova da qualche giorno nelle nostre zone, ma la sua presenza sembra essere passata inosservata, visto che nessun invito da parte del nostro comune e di quelli limitrofi “ad oggi” risulta arrivato al reduce. Ennesima occasione mancata per l'amministrazione di Borgo A Mozzano, dato che nell’ultima visita in Italia, (4 anni fa) Ivan Houston, presentò il suo libro “Black warriors", proprio nel territorio comunale, in collaborazione con l'associazione Linea Gotica della Lucchesia”, e assieme all'assessore al turismo”.

“Quel giorno Ivan inoltre, fu accompagnato a vedere il museo situato “momentaneamente “ presso la stazione di Borgo a Mozzano e a visitare la “Linea Gotica “.Questa è una rara e preziosa testimonianza vivente di quei drammatici periodi di guerra, conclude Bertieri, e siamo dispiaciuti che nonostante le promesse del Sindaco, sia per la riqualificazione dell’opera linea Gotica, sia per una sede fissa del museo, ad oggi tutto questo sia rimasto solo promessa”.